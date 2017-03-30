試院通過退撫草案 伍錦霖：會強力辯護

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年金改革相關法案下週將在立法院展開對決。考試院長伍錦霖今天說，「公務員退休撫卹法草案」送到立法院後，銓敘部會為院的政策強力辯護，按憲政精神要尊重立法院審議結果。

不過，對於民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，考試院通過年金改革方案只是版本之一，立法院不可能照單全收。由於年金改革相關法案下週將進入立法院展開對決，修法過程將受關注。

考試院院會今天審查通過銓敘部報送的「公務人員退休撫卹法草案」。考試院上午召開記者會說明，伍錦霖、副院長李逸洋、銓敘部長周弘憲、秘書長李繼玄、考試委員何寄澎出席。

年金改革委員會先前指出，尚有若干年改會版本內容未能被考試院全院審查會採納，副總統陳建仁認為仍應以年改會的版本為依據。

媒體提問，對於年改會說法，考試院的立場如何？考試院經過這麼久的審查，是否被外界視為橡皮圖章？

伍錦霖指出，年金改革分3階段，第一階段是總統府主導的年改會、國是會議，第二階段是考試院，依憲政體制，秉持超然獨立的合議制精神，超然於政黨之外、獨立於行政權之外，以合議制運作做成決策。

伍錦霖說，因為考試院超然於政黨之外，政黨運作怎樣，考試院不能干預、參與，他說，總統蔡英文是國家元首、執政黨主席，她的施政理念或執政黨決策有所宣示這很正常，今天院會通過的草案送到立法院後，銓敘部會為院的政策在立法院強力辯護，不過，按照憲政精神，要尊重立法院審議結果。

考試院副院長李逸洋致詞時也表示，媒體焦點集中在替代率、薪俸採計，跟年改會不一樣，未來立法院是否採納，這兩部分是有爭議，伍錦霖也說，民主社會對重大法案有不同見解，這也是很自然。

此外，李逸洋說，考試院全院審查會在大家用心之下，很多制度都訂得非常周妥，而且進步，包括對於早期退休比較弱勢的身心障礙、失能等，「這部分我們相信訂得非常好」，立法院採納可能性非常高。1060330

(中央社)