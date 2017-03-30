沒保障形同奴隸 大專兼任師盼適用勞基法

大學兼任教師今天表示，如果不能保障兼任教師工作權，學校可「招之即來，揮之即去」，兼任教師跟奴隸有何差別，呼籲教育部讓兼任教師回歸勞基法保障。

大專兼任教師原訂今年8月起可適用勞基法，立法教育部長潘文忠日前到立法院教育及文化委員會報告時指出，未具本職兼任教師擬先不納入勞基法，改修正「兼任教師聘任辦法」，將請假、鐘點費等權益保障納入。

台灣高等教育產業工會今天到教育部前，現場上演行動劇，抗議「政府與大學聯手打假球，排除大專兼任教師適用勞基法」，呼籲教育部若要保障兼任教師權益，就應該不分有無本職，一體適用勞基法。

高教工會辦公室主任陳書涵表示，對教育部的說法感到憤怒，並代表兼任教師表達沉痛的抗議，教育部若只修正行政命令，而行政命令又不能訂罰則，對於兼任教師的資遣費、續聘工作權、申請勞檢等勞動權益根本毫無保障。

兼任教師代表徐文路表示，原本以為8月後能適用勞基法，沒想到官方居然逆向操作，讓他非常沉痛，教育工作者沒有保障，「兼任教師跟專任一樣多，兼任教師權益卻跟狗一樣」，連請產假、喪假都不行，這樣的高教還要拚什麼世界百大。

徐文路也指出，如果不能保障兼任教師工作權，學校「招之即來，揮之即去」，兼任教師跟奴隸有何差別，呼籲教育部收回在教委會的那些話，讓兼任教師回歸勞基法保障。

淡江學生聲援兼任教師行動小組成員謝毅弘也表示，很多私校都有賺錢，以淡江大學為例，不但有盈餘，還能花幾億元去蓋硬體，但不願意花錢保障兼任教師權益，讓學生受教權有保障，很多通識課、體育課都是兼任教師負責，一旦大規模不續聘兼任教師，最後還是學生受影響。

高教工會呼籲，教育部作為教育主管機關，應該保障整體高教環境，如果教育部不撤回犧牲兼任教師權益的惡質行為，勞動部不堅守勞動基準捍衛者的應有權責，上萬名兼任教師必將走上街頭，向政府提出最沉痛的抗議。

教育部表示，已會同勞動部蒐集各界意見，以校園與學生安全及學生受教權益為優先，衡平考量教師權益，將盡快修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，保障兼任教師在請假、鐘點費、按月發薪、寒暑假勞健保不中斷等權益，預計4月底公告，8月上路。1060330

(中央社)