泰國流浪犬用這兩招向正妹討食

泰國一名女網友將日前在小攤購買肉丸時的影片貼上網，獲得許多網友分享。影片中，一隻流浪犬守在她腳邊，除哀怨乞食的眼神外，還輪流用前腳輕觸正妹，讓她內心為之融化。

泰國「鮮得新聞報」報導，一名泰國正妹日前分享她在路邊攤購買肉丸的經歷影片，只見到一隻流浪犬守候在她腳邊，不時伸出前腳來觸碰她，眼神顯得十分飢餓和無助，希望她能夠施捨。過程中，正妹還以泰語問狗說，要吃什麼？吃肉丸是嗎？影片立即獲得許多網友分享。

網友對這隻流浪狗表示同情，還覺得牠很友善，只是用前腳輕輕觸碰人，不是用吠叫或發出哀嚎聲來乞食，也有網友說，這隻流浪狗還會交叉使用兩隻前腳，果然是非常聰明的狗，影片上傳不到半天就有近6000次的瀏覽。1060330

(中央社)