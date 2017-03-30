勞保年改 費率111年將調升至12%

行政院今天通過教職與勞保年改方案，其中勞保費率將由現行的9.5%逐年調升，111年提升到12%，後續再視情況檢討；並強化政府責任，每年挹注勞保基金200億元，承擔最後支付責任。

行政院上午舉行院會，通過「公立學校教職員退休撫卹條例草案」、「勞工保險條例部分條文修正草案」，並送請立法院審議，正式啟動年金改革修法程序。

行政院舉行院會後記者會，由勞動部次長林三貴說明勞保部分的年金改革重點。

林三貴表示，勞保未來將延長投保薪資採計期間，現行制度按最高60個月投保薪資平均計算，年改實施第2年起，將每年延長12個月，至第11年調整為最高180個月平均。如已請領年金者，不適用此方案；尚未請領者，則按申請年金當年的採計期間來計算。

林三貴說，勞保也將強化政府責任，每年從年度預算中，挹注勞保基金新台幣200億元，並承擔最後支付責任，保證每個人都領的到年金。

此外，將新增年金年資可攜帶制度，各保險年金將可年資並計、年金分計，勞保年資可併計其他社會保險年資（公、軍、農、國保），併計後年資滿15年，且年滿65歲時，得請領勞保年資部分的老年年金。

在勞保費率法定上限方面，由於之前年改會擬由現行的9.5%調升到18%，引發勞工反彈，林三貴說，今天通過勞保費率法定上限為12%，將由現行每2年調升0.5%，改為自方案實施第1年起每年調升0.5%，也就是從107年起調升，111年調升至上限12%，屆時再行檢討調整費率。

政務委員林萬億表示，勞保費率調升到12%後，未來要怎麼調，不應該現在決定，現在不要限縮未來的做法。1060330

(中央社)