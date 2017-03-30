台江文化季連辦8年 3場活動同安夜市登場

台江文化季連續8年，安南區將這8年蓄積的文化能量，換來一座台江文化中心。（程炳璋攝）

打狗亂樂團將擔任今年台江文化季的壓軸演出。（程炳璋攝）

連辦8年的台江文化季已是安南區每年最大的文化活動，今年從4月7日起一連三天在同安夜市登場，台江居民用8年蓄積的文化能量，換得一座台江文化中心，明年8月即將落成啟用先行暖身。

台南藝術節期間全城吹起文藝風，台江文化季8年來一直是安南區每年最大的文化盛事，今年在鄉親期待下，4月7日起在同安夜市空地連辦三天。活動包括台江童樂會、社區音樂會與打狗亂樂團三大表演。

開場節目率先造福安南區幼童，7日晚間先由紙風車劇團表演「雞城故事」，藉邊唱邊跳的歌舞劇寓教於樂。8日晚間主角換成在地居民，各級學校、社團選出的優秀團隊輪番上台，展現在地的文化能量。9日由打狗論樂團壓軸演出，有走唱風格的原創音樂、結合多媒體紀錄影像與音樂繪本概念，進營跨領域表演，是一場原汁原味原鄉音樂會。

除了三天的密集表演，還有「台江廟口演藝」活動，請來古都布袋戲團在安南區各地巡演《聖劍鋒雲》，安南區整個4月充滿文藝風。

台江文化季為安南區累積了8年文化能量，明年8月終於換得了一座台江文化中心，耗資4億餘元的建築用途包括劇場、圖書館與終生學習中心，不少台江居民開心表示，等不及要在文化中心內看到豐富的藝術活動。

(中時)