中視《60分鐘》偏鄉教育苦等轉型正義

偏鄉孩子欠缺舞台和機會 更需熱血老師帶領

●學生程度落差7年 偏鄉教育苦等轉型正義

偏鄉教育的「轉型正義」何時能落實？教育部2016年研礙「偏遠地區學校振興條例」草案，試圖從制度面鬆綁，讓偏鄉學校在招生、師資、編班教學等更具彈性，希望趕在106學年度實施，但民間版草案早在2010年就提出，立意良善，無奈立法緩慢，讓偏鄉教育持續苦等轉型正義！

台東池上國中管樂隊連兩年獲全國優等獎

●父母外地工作 偏鄉熱血老師假日補救教學

偏遠區和都會區的教育資源，從來就不平等！非都會區父母常在外地謀職，隔代教養或單親比例高，課後輔導和補救教學需求相對增加，台東池上國中老師下課後天天陪讀到第八堂，假日也幫學生補救教學，熱血老師的投入讓孩子不孤單。英文老師江瑜軒說：「我要鼓勵那些已經放棄英文的孩子，到國中可以再給英文一次機會。」從新北到台東的老師謝沅谷很訝異：「都市孩子常是成績好、有錢才去學音樂，你能想像池上的孩子會吹薩克斯風嘛！」池上國中管樂隊連續兩年獲全國優等獎，偏鄉教育展現出不同的亮點！

台東長濱國小中斷8年的棒球隊重組訓練

●聘任困難流動率高 偏鄉教育缺師資

偏鄉師資常遇到聘任困難、流動率高，偏遠地區孩子的受教權，顯然沒被公平對待。以台東縣交通最不便的長濱鄉為例，全校115個學生，超過一半是原住民，13位老師有5位是代理老師，僅一位在地人，67年次的年輕校長嚴政雍來自台南，「台南是盛產老師的地方，很多前輩在那，但台東欠缺願意留下來的老師，我到台東感覺有很多事可以做。」嚴政雍甫上任就把中斷8年的棒球隊重新組隊。

●偏鄉隔代教養比例高 孩子暱喊老師”爸爸”

偏鄉教育需要更多熱情，長濱國小代理老師張園愷原本在台北從事服裝設計，到長濱任教是全然不同的體驗，張園愷說：「有些小孩直接叫我爸爸，因為他們家庭成員中也許沒這個角色，是阿公阿嬤在帶，我最大收穫是擁有好多孩子。」老師鍾欣瑜直言：「西部老師可能盯課業就好，我們要盯他家裡發生什麼事？今天吃飽沒？要照顧好孩子的心理層面。」

從台東到東吳大學念歷史系的劉真 深刻感受城鄉資源落差

●從台東到台北念大學 學生：資源差好多

城鄉落差差多少？或許可從台東到台北的學生身上找答案！台東縣寶桑國中楊惠如老師透過分組教學，帶領學生主動學習，2013年她帶領的班級成為教育部活化教學宣導片的主角，當年國三學生如今已上大學。從台東到淡江大學念數學系的陳彥州，大一拿下班上第一名，陳彥州說：「楊老師讓我感受到學習的快樂，她鼓勵我不要侷限在框框中，要多出去看！」從台東到東吳大學念歷史系的劉真，對「城鄉落差」感受很深，劉真說：「台北到處都是圖書館和書店，聽演講、看展覽都很方便，在台東不可能。」劉真一度擔心跟不上都市同學，透過主動學習，目標是考歷史研究所。

「偏鄉教育苦等轉型正義」完整內容請鎖定4月1日(六)下午1點及4月6日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)