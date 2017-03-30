背刺「文武」 男子做小偷

我要評比

男子背後刺有「文、武」兩字，在永和國民運動中心內趁機行竊。（葉書宏翻攝）

男子背後刺有「文、武」兩字，在永和國民運動中心內趁機行竊。（葉書宏翻攝）

22歲俞姓男子27日晚間7時許，到新北市永和國民運動中心游泳，離開時卻發現皮包內的800元現金不翼而飛，警方調閱監視器發現，一名身材微胖男子、背後刺有「文、武」兩字趁機行竊，警方已鎖定嫌犯身分，循線偵辦中。

(中時)