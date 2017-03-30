台首次紋繡比賽 連勝文甩肉21公斤站台

連勝文與嘉賓剪綵。（蕭宇涵攝）

200名來自各國參賽者。（蕭宇涵攝）

大賽嘉賓與評審。（蕭宇涵攝）

大賽參賽者與連勝文、評審合影。（蕭宇涵攝）

大賽指定專用器具(記者蕭宇涵攝)

台灣首次舉辦「金繡盃藝術大賽」，30日在台北花園大酒店登場，現場齊聚多達200名來自各國的參賽者。大賽目的為促進台灣紋繡技術與國際文化藝術交流，並幫助台灣紋繡師與國際接軌，協助台灣紋繡產業站上國際舞台為目標。

為拓展台灣紋繡師眼界，協會理事長黃建榮號召各地紋繡師，成立非營利性質「台灣美容紋繡協會」。紋繡大賽在世界各地行之有年，為促進台灣紋繡界與國際文化藝術舞台接軌，協會舉辦台灣首次以國際交流為目的紋繡大賽。

「金繡盃藝術大賽」主持人由台灣知名媒體人許聖梅擔任，協會也邀請青年發展基金會董事長連勝文到場鼓勵參賽者。192公分的連勝文看起來瘦了許多，一到現場引起參賽者們熱烈歡迎。他表示，國際性的大賽能讓各國參賽者互相切錯、精進。

現場主持人詢問連勝文是否因為愛美瘦身，連勝文說:「是為了健康。」他表示，2009年得癌症，隔年發生槍擊事件，2014再參加了一場「慘烈」的選舉後，回到家中看見自己的兩個孩子，深深感慨「想為孩子多活幾年。」透過均衡飲食、持續運動，健康瘦了21公斤，他開玩笑的說:「絕對沒有埋線、吃藥。」逗笑現場參賽者。

本次參賽選手囊括了台灣、中國大陸、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、加拿大、緬甸、澳州等共200位選手將齊聚一堂，為自己及國家爭取光榮。比賽有三大重點考核，為眉毛、眼線、嘴唇。考試時間短短的120分鐘內，考驗紋繡師的反應與美感，作品精緻外，速度也不能馬虎。

(旺報)