公務機關個資外洩13萬筆 若求償6800萬恐全民買單

個資外洩問題多，公務機關更是帶頭出包。消基會點名，公務機關近1年內就發生4起重大資安事件，外交部、勞動部、中華郵政、北市資訊局等單位造成13萬筆個資外洩，倘若被害人以最低額度求償，高達6800萬元的金額恐怕也是全民買單。

根據刑事局165防詐騙專線統計，2013年上半年「個資外洩」產生的詐財事件，占所有詐欺事件的5分之1；賽門鐵克網路安全威脅研究報告更指出，台灣網路安全受威脅的全球排名，也由2014年的第6位，提升至2015年的第5位，情況日趨嚴重。

消基會指出，公務機關基於職務，蒐集及處理個人資料，更應負善良管理人之注意義務加以管理保護，但近一年來媒體披露公務機關已發生4起重大個資外洩案件，民眾的資訊安全顯然已置於風險之中，且後續處理也令人失望，讓人質疑政府在資安議題上消極與怠惰。

消基會舉例，今年2月外交部領務局「出國登錄」系統據稱被駭客入侵，造成1萬5千筆旅客的個資外洩，但消基會本月21日致電外交部，外交部卻表示僅知駭客以匿名瀏覽技術入侵，無法追查真實身分，目前調查已結束。

此外，去年5月至今年1月，公務機關陸續爆出中華郵政商城1.7萬筆個資被駭、勞動部求職網站台灣就業通3萬筆個資外洩、北市府薪資發放管理系統全都露的重大資安事件，但公務機關態度消極，對於是否有違法失職，被侵害的個資流向何處，對民眾可能造成的傷害為何，皆無人回答。

消基會指出，一般個資外洩事件若無直接犯罪事實，就不會成為偵辦重點，但這些大量被轉載、盜用的個資，恐被不法集團用來冒用身分、盜取存款等，無形中造成民眾心中恐慌，法務部應將「侵害個資」案件列為民生犯罪範圍，由檢調單位於第一時間深入調查，否則，等到個資被非法使用，出現犯罪事實再進行調查，為時已晚。

(中時)