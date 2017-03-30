論文造假案科技部懲處8人 郭明良張正琪同遭停權
科技部今日與教育部共同召開記者會，說明論文案的調查結果。科技部認定18篇遭質疑的論文中有11篇造假，共懲處8人，最重的是台大教授郭明良停權10年，並追回154.25萬元研究費，台大教授張正琪則停權8年，並追回76萬元研究費。
科技部表示，去年11月間網路論壇PubPeer質疑台大生命科學院教授郭明良研究團隊數篇論文違反學術倫理，經過檢視發現共有18篇論文，科技部對此召開7次專業學術倫理審查會議，針對有疑慮的論文詳細審理，部分圖檔難以透過肉眼、學理或經驗法則判定，還委請工程師以美國太空總署的標準空間觀察演算法進行科學分析與驗證。
科技部指出，過程中有與教育部進行交叉比對，也有請當事人回應答辯，最後認定18篇論文中， 有11篇論文論為違反學術倫理，違反態樣包括1項圖表重複使用，以及36項變造、造假。
科技部表示，郭明良有8篇論文違反學術倫理，決定祭出停權10年的處分，並且追回2005年至2016年間曾經領得的計畫研究主持費154.25萬元、台大醫學院教授張正琪則處分停權8年並追回研究主持費76萬元。停權期間不得再申請科技部的研究計畫。
科技部指出，同遭認定違反學術倫理人員包括，台大附設醫院林明燦教授停權8年，追回研究主持費81萬元；國家衛生研究院癌症研究所蘇振良副研究員停權5年，追回研究主持費34.5萬元；台大附設醫院副教授譚慶鼎停權2年；台大附設醫院副教授林本仁停權1年。
科技部表示，另外還有台大附設醫院楊卿堯醫師及嚴孟祿醫師也涉及造假，針對此2人將提出書面告誡。
科技部表示，未來傑出研究獎項不再獨尊論文，也會獎勵基礎與應用研究的傑出研究人員，也會進一步訂定共同列名作者的規範，並輔導科研機構建立學研機構的學術倫理自律機制。
(中時)
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