南投山區發現戴腳鐐男屍 疑為脫逃嫌犯
南投縣埔里鎮昨天有民眾報案指稱，在埔里關刀山區發現1具戴著腳鐐的男屍，警方懷疑男屍為日前脫逃的黃姓男子。
由於發現男屍的地點極為偏僻，警方將等到報案人離開山區後詢問確實地點，再派人入山確認身分。
有毒品槍砲前科的黃姓男子在押時突然向警方供稱，自己在南投山區藏了一批槍枝，刑事警察局中部打擊犯罪中心幹員於是提訊出黃男，跟著黃姓男子在南投縣埔里鎮以及仁愛鄉交界的關刀山山區搜槍。
不過搜槍搜到一半，黃姓男子滑落山谷，幹員搜尋許久也無所獲，由於黃男熟悉當地的山區地形，幹員雖認為黃男已失足掉落山谷，也不排除男子已經脫逃的可能性。
為了搜尋黃男的下落，警方請熟悉山區的原住民進行搜尋，有人昨天在距離黃男跌落處約2公里遠的一處山谷找到1具腳上戴著腳鐐的男屍，懷疑就是日前脫逃的黃姓男子。
警方指出，由於發現男屍的原住民仍在山區，將等到報案人離開山區回報確實地點後，計畫明天派山進入山區確認身分。1060330
(中央社)
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