一圓弱勢童出國夢 只要捐出1/17微笑

用微笑就能幫助弱勢孩童出國，到大阪環球影城感染小小兵魅力，旅遊體驗平台KKday發起小小兵微笑集合總動員，累積100張微笑照片，就有1名家扶基金會孩子可以去旅行。（KKday提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月30日

用微笑就能幫助弱勢孩童出國，到大阪環球影城感染小小兵魅力，旅遊體驗平台KKday發起小小兵微笑集合總動員，累積100張微笑照片，就有1名家扶基金會孩子可以去旅行。

廉航盛行，出國說走就走，近幾年台灣出國人次都超過千萬以上，但對許多弱勢孩童來說，出國玩卻遙不可及，為幫助家扶基金會孩童圓夢，旅遊體驗平台KKday發起小小兵微笑集合總動員活動，要送小朋友到日本大阪環球影城和小小兵同樂。

KKday表示，即日起到4月5日，民眾只要上傳自己一張微笑照片到個人臉書，並tag「#KKday微笑總動員」就可參加活動，每累積100張照片，就送1名家扶基金會孩子到日本大阪環球影城玩，包含3天2夜的機票和食宿費用，目標是搜集1600個微笑，共16個名額。

根據統計，孩子平均每天笑300到400次，大人平均每天笑17次。KKday說明，笑容會傳染，配合環球影城小小兵樂園4月15日開放，也希望每個民眾可以化身弱勢孩童的小小兵，民捐出一天中1/17的笑容，讓更多人獲得笑容。

KKday說，目前已經募集1200個微笑，共12個名額，日前也曾到東區、大安森林公園和西門町募集笑容，但大多數人還是較為保守，呼籲民眾可以站出來，踴躍發揮愛心。

KKday也強調，這個活動不只要讓弱勢兒童有個難忘暑假，也會選出3名最棒微笑，送出環球影城門票和快速通關券，達標後也有機會加碼，提供更多折扣優惠。1060330

(中央社)