保利達B先生 投身教育傳承表演經驗

「明天的氣力（台語），保利達B」，這句帶著濃厚土地情感，且渾厚嗓音廣告台詞，大家不陌生，聲音出自於紙風車和綠光劇團的專屬專業演員藍忠文，也因此博得「保利達B先生」稱號。他近年投身教育，傳承表演經驗和舞台能量。

藍忠文是專業演員，4年前帶領至善高中獲全國學生戲劇創意比賽全國第一，今年4月底再率學生遠赴雲林參加全國學生創意戲劇比賽。20多年前藍忠文就已踏入表演戲劇領域，兩年前重拾書本再精進，去年取得國立台灣藝術大學戲劇研究所碩士學位，4年前帶領至善高中幼兒保育科首次參與102學年度全國學生戲劇創意比賽，就拿下全國第一 （特優），同時拿下最佳創意、最佳編劇、最佳表演技巧的各別獎項。

至善高中指出，隔年獲得桃園市府所頒布的「桃園之光」，接下來的三年連續代表桃園市進軍全國大賽都獲得佳績。

劇場表演經驗豐富的藍忠文，演出經歷除了大家耳熟能詳的綠光劇團人間條件系列，也包含了以兒童戲劇為主的紙風車全國各鄉鎮巡演系列作品，而聲線表達情感豐富的他，深受國內各大廣告廠商的青睞，成為許多暢銷產品的幕後指定配音。

近年來，他也開始走入基層教育，目前除了擔任至善高中董事之外，也擔任學校的表演藝術老師，甚至在台灣各地中小學的戲劇課程，也都能夠看到他的身影，期待將自己多年的表演經驗和舞台能量傳遞給學子。

藍忠文集合演員、編劇、導演才華於一身，先後帶領著至善高中以不同的「黑光劇偶戲」主題，進軍全國，今年再度於桃園市賽當中取得「優等」代表資格，將在4月底遠赴雲林參加全國學生創意戲劇比賽。

他從劇本撰寫、戲劇排練、道具製作、服裝設計等，所有細節都親自操刀，期待能夠給予學生更專業的戲劇課程訓練和啟發，也透過戲劇表演找回對於學習的熱情。1060330

(中央社)