三星美光接連傳製程不順 DRAM缺貨恐加劇

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繼三星傳出召回18奈米製程記憶體模組後，美光近日也傳出1x奈米製程轉換不順消息，DRAM供不應求情況恐將加劇，推升DRAM價格進一步走高。

隨著個人電腦市場需求回溫，加上新增產能有限，DRAM市場去年下半年轉為供不應求，產品價格急遽翻揚。

今年三星傳出召回18奈米製程記憶體模組，使得市場供應吃緊情況加劇，帶動第1季DRAM價格飆漲超過3成，創下有史以來淡季最大漲幅。

業界普遍認為，今年上半年DRAM市場供應吃緊情況恐無紓緩機會。

在三星18奈米製程問題尚未完全解除前，近日市場又傳出，美光1x奈米製程轉換不順消息，業界認為，DRAM供應短缺問題恐將加劇，DRAM價格勢將進一步走高。

市場看好，包括威剛等記憶體模組廠營運可望受惠。1060330

(中央社)