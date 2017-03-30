19歲男胯下癢 強逼未成年舍友口交、肛交
21歲余姓男子在彰化少輔院接受感化教育，前年7月以「跨下癢」為由，要求剛同舍少年幫抓癢，接連三天強逼少年為其打手槍、口交和肛交，若不從就蓋棉被痛毆，少年向管理員揭發惡行，余男遭依強制猥褻、強制性交與傷害罪，判處應執行4年4月有期徒刑。
綽號「皮球」的余男是少輔院老鳥，有暴力傾向，他見新來的16歲被害人適應不良，多次申請調房，假意答應讓被害人申請調至他與另名16歲胡姓少年同一間房。
前年7月9日晚間，余男佯稱胯下要抓癢，躺在少年床鋪上，拉住他的手要他幫忙打手槍，少年以「很噁心」回絕，反遭嗆「叫你做就做」、「不能有第二句話」；隔天傍晚，余男先是以少年如廁後產生臭味為藉口找麻煩，以細棍一陣毆打後，晚間又要少年幫他打手槍，接著更要求肛交，並以「若不要就照三餐打」對少年強制性交得逞。第三天下午，被害少年忍無可忍，表示要申請調房，反遭余男和胡姓少年一陣痛毆，帶著滿身傷痕向值班管理員投訴。
彰化地院法官認為，被告利用少年在少輔院人際關係且畏懼其暴力威勢下，對少年以恐嚇方式達成強制猥褻與強制性交目的，僅因少年表示調房意願竟又暴力相向，審酌案發時年僅19歲思慮智識未成熟，因此審理後，依強制猥褻、強制性交，各處以有期徒刑10月、3年10月，合併應執行4年4個月；傷害罪部分則判處4個月，可易科罰金。
(中時)
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