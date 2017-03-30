疑久病所苦 男子上吊自殺亡

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69歲簡姓男子29日晚間11時許，疑因久病厭世在新北市中和區住家內利用童軍繩、盤坐在衣架前上吊自殺，大兒子返家後發現父親已無生命跡象，警消獲報抵達，送醫仍回天乏術。

簡男留有遺書，警方初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。簡男兒子向警方表示，父親長期受慢性病所苦、行動不便，對於死因沒有意見。

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(中時)