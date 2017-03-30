小黃司機酒駕 撞死高中輕艇隊選手

花蓮市今天早上發生計程車酒駕超速撞死高中生意外。（張祈翻攝）

黃姓高中生騎乘機車遭對象計程車逆向高速撞上，力道之大讓車體幾乎變形，零件散落一地。（張祈翻攝）

肇事司機駕駛計程車疑似因車速過快，轉彎不及迎頭撞上對向無辜高中生。（張祈翻攝）

花蓮市今天早上發生計程車撞死高中生意外，1名18歲黃姓高中生騎機車行經美崙溪防汛道路，不幸遭對象計程車迎面撞上，涉嫌酒駕的34歲蘇姓駕駛疑似車速過快，轉彎不及迎面撞上黃姓學生，導致高中生連人帶車被推撞70公尺當場死亡，肇事駕駛僅有輕傷，噩耗傳回學校，同學悲泣，酒駕到底要害死多少人！

就讀花蓮體中2年級的黃姓高中生，是學校的輕艇選手，早上騎乘機車從仁本橋往國福大橋方向的防汛道路行駛，不幸遭到蘇姓駕駛逆向高速撞上，連人帶車被推撞70公尺遠，機車零件散落一地，路面上也留下長長刮地痕，計程車則衝進田邊。

自強派出所副所長陸傳廣表示，上午7時20分抵達現場時，看到黃姓高中生臉部有傷、肢體變形現場已無生命跡象，送往花蓮慈濟醫院，但仍因傷重不治，而肇事司機神情恍惚，僅有輕傷無大礙。

警方指出，防汛道路速限40，從煞車痕研判計程車司機超速，呼氣酒測，測出酒測值0.46毫克，也坦承今天凌晨確實有喝酒，訊後被依涉公共危險及業務過失致死罪嫌移送偵辦。

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(中時)