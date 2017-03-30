一銀盜領案破案國際矚目 檢座受邀報告

我要評比

檢察官協會今天指出，去年7月發生的第一銀行盜領案，檢警在2個月破案並追回93%贓款，引起國際矚目並來函邀請指教偵辦方法。北檢檢察官張安箴受邀4月赴韓國專題報告。

中華民國檢察官協會今天指出，第一銀行盜領案在去年7月間發生，震驚社會，在台北地檢署指揮警調通力追查下，於短短2個月時間，漂亮破案，緝得嫌犯並有效追訴，且追回93%的贓款，更是國際間類此案件破案首例，引起國際矚目，紛紛來函邀請指教偵辦方法。

國際檢察官協會第十屆亞太地區會議將在4月於韓國釜山舉行，特別邀請中華民國檢察官協會指派台北地檢署檢察官張安箴專題報告第一銀行盜領案的偵辦過程，以分享辦案經驗給全球檢察官。

另外，國際檢察官協會已於3月，在「全球檢察官防制電子犯罪網絡」（The Global Prosecutors E-Crime Network (GPEN)）之通訊月刊（Newsletter Issue 42 –March 2017），刊登台灣台北地方法院檢察署於去年9月成功起訴第一銀行遭跨國駭客集團盜領新台幣逾8000萬元案件。

由於「全球檢察官防制電子犯罪網絡」設立目的為協助所有國家解決檢察官面對高科技犯罪之追訴問題及實務挑戰，以建立一個安全可靠的網路環境，因此這篇文章的專題刊登，更證明我國檢察官辦案實力已深受國際重視。1060330

(中央社)