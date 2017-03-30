世華婦女企管協會大馬分會成立
世界華人工商婦女企管協會馬來西亞吉隆坡分會於27日舉行成立大會，邀請中華民國駐馬來西代表章計平與來自全球各世華分會的代表約150人見證。
章計平在僑務組組長黃克忠及秘書林素珠陪同下，出席這場具有歷史意義的成立大會。
大會由會長歐陽雲霞主持，台北市市長柯文哲、世界華人工商婦女企管協會總會長黎淑瑛、永久名譽總會長柯杜瑞琴等人出席見證。
馬來西亞婦女、家庭及社會發展部部長諾哈妮（Dato Sri Rohani Binti Abdul Karim）及大馬旅遊及文化部前部長黃燕燕也應邀出席，會場氣氛熱烈溫馨。
章計平首先宣讀僑務委員會委員長吳新興賀電，並表示世華吉隆坡分會的成立，不但進一步促進台馬雙方緊密的友好關係，也成為持續推動加強台馬關係的新平台，具體呼應落實「新南向政策」。
他進一步表示，台馬關係非常密切，相互旅遊的人數日益增加。其中2016年馬來西亞有超過47萬4000人次到台灣旅遊，較2015年成長10%，是全東南亞地區赴台觀光人數之首。
經貿方面，2016年台馬雙方貿易總額達141.25億美元，台灣與大馬互為第8大貿易夥伴，大馬有1700多家台商，總投資金額123.22億美元。另外，台灣是馬來西亞的第4大投資夥伴。1060330
(中央社)
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