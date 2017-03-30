遊隼繁殖全記錄 全台首度曝光

基隆鳥會30日發表台灣首次遊隼繁殖全過程，包括交配、孵蛋、育雛及幼鳥離巢等珍貴鏡頭。經初步調查，2年內合計19隻幼鳥順利離巢，整年可見的有16個樣區。（基隆鳥會理事長沈錦豐提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年3月30日

基隆鳥會30日發表台灣首次遊隼繁殖全過程，包括交配、孵蛋、育雛及幼鳥離巢等珍貴鏡頭。圖為親鳥正在餵食出生22天的雛鳥。（基隆鳥會理事長沈錦豐提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年3月30日

基隆鳥會30日發表台灣首次遊隼繁殖全過程，包括交配、孵蛋、育雛及幼鳥離巢等珍貴鏡頭。圖為遊隼交配。（基隆鳥會理事長沈錦豐提供）中央社記者王朝鈺傳真 106年3月30日

基隆鳥會今天發表台灣首次遊隼繁殖全過程，包括交配、孵蛋、育雛及幼鳥離巢等珍貴鏡頭。經初步調查，2年內合計19隻幼鳥順利離巢，整年可見的有16個樣區。

人稱「老鷹先生」的沈振中1994年首度在北台灣記錄到遊隼繁殖後，陸續發現更多的繁殖巢位，從去年開始，基隆鳥會決定針對基隆、北海岸、東北角及宜蘭地區進行長期觀察。

經2年內研究，共發現30個樣區有遊隼穩定活動，其中確認遊隼整年可見的有16個樣區，度冬的有5個樣區，另有9個樣區狀態不明，近2年合計有19隻幼鳥順利離巢，繁殖成功率50%，生殖力1.6隻，補充率0.8隻。

鳥會理事長沈錦豐表示，經初步調查顯示，遊隼至少在北台灣有穩定的留鳥族群，基隆鳥會也將向林務局申請經費補助，並考慮結合攀岩團體，經由主管機關核准後，在幼鳥身上裝設衛星追蹤器，了解幼鳥擴散情形。

沈錦豐說，遊隼獵食時俯衝的瞬間速度可達時速300公里，是鳥類中俯衝速度最快的一種，遊隼可用多種方式在空中抓取獵物，或在空中高速飛行時以雙爪將鳥擊昏後再予以接住，調查過程中，成員還拍攝到鳥友們鍾愛的稀有「赤翡翠」也成為遊隼的爪下亡魂。

基隆鳥會指出，遊隼在台灣列為第一級瀕臨絕種的保育類動物，繁殖調查原本應秘密進行，但去年因不知情的攀岩者被親鳥攻擊而曝光，消息披露後，吸引大批鳥友前來拍攝難得一見的育雛鏡頭，甚至發生使用空拍機拍攝的嚴重干擾行為，還好當時幼鳥已經快要離巢，讓驚擾及被盜獵的壓力減輕不少。

沈錦豐表示，也因為這次的意外，讓攀岩團體意識到動物權的重要性，積極在網路平台號召同好保育遊隼，今年更透過密集的自發性監測，了解遊隼繼續在龍洞繁殖，並已順利進入孵蛋期，呼籲民眾2月到6月的遊隼繁殖期間，避開巢位的攀岩路線，避免人為干擾遊隼的繁殖。1060330

(中央社)