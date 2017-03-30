學生賺到了 東華大學29日停電提早放春假
花蓮東華大學29日貼公告，因停電3天，學校提早放春假，返鄉學生擠爆車站；不過，晚間學校又貼公告，深夜可恢復供電，但學生早已跑光光。
東華大學昨天下午貼出緊急公告，台電供電電纜臨時故障，嚴重影響學校師生受教權益，學校於下午2時接獲台電說明電纜維修恐需時3天才能修復。
學校應變措施，自公告即時起至3月30日止（含）全校停課，並請各課程教師另擇期補課。
另外，宿舍因停電將停止供應熱水，留校同學請配合學務處宿舍公告處理生活基本用電、用水需求，另請總務處安排水電盥洗相關事宜和交通接駁，請同學一併留意總務處公告。
需前往花蓮車站搭車同學，可搭乘學校交通接駁車，發車時間請同學留意宿舍廣播。
聽到可以提早放春假，學生趕緊打包返鄉，花蓮火車站塞爆返鄉學生人潮。學生說「太臨時了，但超開心」。
不過，昨晚上10時，東華大學又貼出最新停電公告表示，台電轉接校外11.4KV單迴路高壓線穿地下管線進入學校變電站，容量為學校原容量一半。原定30日上午10時完成復電，將可提早29日12時前完成施工復電。復電後，除圖書館及電梯外，所有師生均可自由使用電源不受限制。1060330
(中央社)
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