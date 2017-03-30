假保全、真偷車 警逮日產汽車大盜
新竹市池姓男子看準日產老車防盜系統較單純，短短3個月內就偷了2、30台以上轎車，再拆卸車件變賣換毒，偷車時還特別穿保全、巡守隊背心掩人耳目，不過仍遭警方鎖定，29日執行「抽池專案」逮捕池嫌，起出100支車鑰匙及二級毒品，目前清查贓車中。
警方調查，46歲池嫌有40多條竊盜、搶奪、毒品等前科，偷車成精的他專偷日產（Nissan）系列轎車，如March、Sentra等，平均偷1台不用5分鐘，犯案地區遍及桃、竹、苗，大批無辜車主痛失愛車，紛紛向警方報案。
不過池嫌身性狡猾，藏匿地點飄忽不定，造成警方追查不易，市警第二分局偵查隊組成專案小組，過濾大量監視器以車找人，發現池嫌偷車後先拆卸原車車牌，掛上未報失竊的「真牌」再到處趴趴走，辦案進度陷入困境。
警方研判池嫌吸毒成癮，索性來個「以毒攻毒」，在桃竹苗地區池嫌可能買毒的地區佈下警網，斷絕其毒品來源，成功將他逼回新竹市，昨下午趁他去南大路找友人時，順利跟監成功，當場將他逮捕，他代步的March轎車也是贓車。
儘管池嫌警詢時供稱僅偷2、30部轎車，開到沒油就丟，但警方從其身上起出多達100支鑰匙，讓他百口莫辯，另搜出約20公克安非他命及搖頭丸，不過池否認販毒，全案訊後依竊盜、毒品罪嫌送辦。
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(中時)
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