假結婚真陪酒 人頭老公要「試車」露餡

新竹市專勤隊逮捕「假結婚、真陪酒」集團。（徐養齡翻攝）

成員落網。（徐養齡翻攝）

新竹曾姓男子涉嫌仲介大陸籍女子來台「假結婚、真陪酒」，利誘多名台籍毒品、竊盜人口充當人頭新郎，獲利上看百萬，不料有假新郎疑為找假老婆陪睡，騙稱要自首，引起移民署新竹市專勤隊關切，日前逮捕曾嫌等7名非法仲介及13對假配偶。

市專勤隊表示，68歲曾嫌有過3段陸配婚姻，熟悉外籍新娘來台市場，看準商機後，由大陸籍妻子充當「牽線人」，招攬同鄉以假結婚名義來台陪酒工作。

曾嫌則專找有毒品、竊盜前科等問題人口充當人頭新郎，提供赴陸旅遊、事成可領5到10萬台幣傭金，每月還有零用錢可拿等利多，展開大規模非法仲介生意。

由於陸配新娘來台得經過移民署重重審核，加上專勤隊不定期抽查，曾嫌教導假配偶們每月起碼要有1天同居，不料有假新郎見色起意，要求假配偶陪睡，或加入飯局炫耀老婆身材姣好等，引起配偶向酒店或黑道友人求助，釀成恐嚇「教訓」等風波。

市專勤隊接獲線報，經積極蒐證後掌握曾嫌及其餘非法仲介犯行，日前前往藏匿處收網，一舉逮捕7名靠仲介外籍婚嫁牟利的非法仲介，及13對「假結婚、真陪酒」的配偶，訊後依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及偽造文書罪嫌移送偵辦。

辦案人員透露，13對配偶中，不少人頭新郎落網時後悔不已，埋怨還沒領到什麼甜頭就被抓，簡直是「賠了夫人又折兵」。

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(中時)