一天賺進10餘萬 2男這麼做下場悲劇了！

19歲詹姓及18歲吳姓男子經營撲克牌「妞妞」職業賭場遭逮。（葉書宏翻攝）

19歲詹姓及18歲吳姓男子經營撲克牌「妞妞」職業賭場遭逮。（葉書宏翻攝）

19歲詹姓及18歲吳姓男子經營撲克牌「妞妞」職業賭場遭逮。（葉書宏翻攝）

19歲詹姓及18歲吳姓男子在新北市永和區保福路某民宅地下室經營撲克牌「妞妞」職業賭場，每天都有數十名賭客進進出出，警方循線埋伏查獲16名賭客、賭具及現金10萬餘元，警方粗估嫌犯一日所得超過10萬元，訊後依賭博罪嫌將2嫌送辦。

警方調查，詹姓主嫌為賺取暴利，看準永和區保福路某民宅地下室底點隱密，經營撲克牌「妞妞」職業賭場，找來吳嫌以每日2千元薪資負責打風，警方埋伏多時一舉破門而入，當場查獲16名賭客，其中還有2名女賭客嚇得哭出來。警訊後將16名賭客依社會秩序維護法裁罰，詹、吳兩人依賭博罪移送法辦。

(中時)