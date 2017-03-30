國防部將設托兒所 容納240名兒童

民進黨立委蔡適應。（劉宗龍攝）

國防部常務次長柏鴻輝（左）證實，國防部將在台北市大直地區設立1座可照顧240名兒童的托兒所，提供兩成的名額給台北市的弱勢、低收入家庭申請，預計明年1月1日上路。（劉宗龍攝）

民進黨立委蔡適應30日在立法院外交及國防委員會質詢時指出，去年5月性別平等法修訂後，百人以上企業就應設托兒、哺乳室，如今立法院都已經成立托兒所，國防部有無規劃？國防部常務次長柏鴻輝答詢時證實，國防部將在台北市大直地區設立1座可照顧240名兒童的托兒所，提供兩成的名額給台北市的弱勢、低收入家庭申請，預計明年1月1日上路。

(中時)