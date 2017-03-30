有影嘸！當年中華郵政想買兄弟象

中華郵政公司董事長翁文祺透露，當年兄弟象隊求售時，曾想出面買下球隊。（中時資料照／顏謙隆攝）

立法院交通委員會上午審查中華郵政公司年度預算，民進黨立委鄭運鵬等人提案指出，台電、合庫都有認養球隊，其他國營事業也常贊助體育活動，成效都相當不錯，中華郵政公司每年盈餘100餘億元，並非沒錢，應該多效法其他國營公司支持體育，請於兩個月內提出書面報告。

中華郵政公司董事長翁文祺表示，2013年中華職棒兄弟象隊求售時，當時他甫接任董座不久，曾動念想買下球隊，以免被中資買走。不過後來兄弟象隊是被中信集團以4.1億元買下，即現在的中信兄弟隊。

其實兄弟象求售期間傳出的買家不少，浮出水面的有龍巖人本、玉山銀行、遠雄集團、麗寶建設等，其中尤以麗寶最積極，董事長吳寶田親自奔走，尋找政界人士幫忙向中職協商，也差點得手。不過最後則由中信集團買下，並改名為中信兄弟隊，目前經營到第四年，前三年都打進總冠軍賽，當年郵政公司應該不是熱門買家。

(中時電子報)