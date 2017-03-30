三峽永安街車禍 贓車駕駛肇事逃逸

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今（30日）上午11時18分許，三峽區永安街某民宅前發生車禍，駕駛開車因不明原因撞爛停在路邊的轎車，兩車引擎蓋皆凸起變形，顯現撞擊力道不輕，目前無人傷亡。

警方到場勘查時，駕駛已不知去向，調查發現車子是上午7時才被通報的失竊車輛。橫溪派出所所長梁久旭表示，目前無人傷亡，正調閱監視器，釐清肇事駕駛身分。

(中時)