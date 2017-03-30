如老鼠會般招攬 竹市破獲假結婚集團

內政部移民署中區事務大隊新竹市專勤隊破獲非法仲介假結婚集團，經查發現，成員不僅身兼仲介，甚至自己也是人頭配偶，以一個牽一個仲介方式經營，手法彷彿「老鼠會」。

竹市專勤隊深入追查，發現曾姓夫婦其實僅是「合作夥伴」，女方以假結婚非法到台灣，男方也是人頭老公。

專勤人員調查，曾姓夫婦分工合作，女方負責招攬中國大陸同鄉，以假結婚方式到台灣陪酒，男方則號召男性免費到中國大陸吃喝玩樂，以新台幣數千元報酬，慫恿有毒品、竊盜前科或身負卡債的男子任人頭丈夫。

新竹市專勤隊長李建雄表示，經查發現，許多中國大陸女子辦理假結婚非法到台灣後，卻獨居在外，男女雙方也協議不能干涉對方私生活，為要應付移民官訪查，每個月要同居1天。

「真是賠了夫人又折兵」，一名人頭老公偵訊時表示，原以為有錢拿還可抱得美人歸，常用向警察自首要脅，要求中國大陸配偶陪同參加朋友飯局「炫耀」，怎知配偶不從，因而與集團衝突，到案後直呼後悔。

竹市專勤隊訊後，將7名非法仲介及13對假結婚對象移送偵辦，被台灣新竹地方法院檢察署依觸犯台灣地區與大陸地區人民關係條例及中華民國刑法偽造文書罪嫌起訴。

李建雄呼籲民眾勿抱持僥倖心理及貪圖蠅頭小利，仲介中國大陸地區人民以假結婚入境台灣或充當假結婚人頭，屆時身繫牢獄將得不償失，「天底下沒白吃的午餐」。1060330

(中央社)