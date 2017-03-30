印北火車出軌25傷 當局調查是否為攻擊

擁有世界第4大鐵路網的印度又發生事故，鐵路部發言人表示，1列客運列車的8節車廂今天在印北出軌，至少25人受傷。出軌原因尚未釐清，警方將調查此為單純意外，或為有計畫的攻擊。

路透社報導，這列從中部馬德雅省（Madhya Pradesh）雅巴坡（Jabalpur）開往首都新德里的Mahakoshal Express列車，凌晨約2時（台北時間30日凌晨4時）行經北方省（Uttar Pradesh）時出軌。

鐵路部發言人表示：「搜救行動已經展開，我們緊急派出災難處理隊前往事故現場。」

火車出軌原因尚未釐清，警方會調查純屬意外，或是有計畫的攻擊。1060330

(中央社)