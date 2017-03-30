立院初審 志願士兵一年記三大過將汰除
立法院今天初審通過「志願士兵服役條例部分條文修正草案」，明訂志願士兵退場機制，增訂一年內累計記大過三次將被汰除。民進黨召委王定宇表示，志願役除給誘因還要有好管理。
為健全志願士兵服役制度，立法院外交及國防委員會今天初審通過「志願士兵服役條例部分條文修正草案」，明訂志願士兵的退場機制，增訂一年內累計記大過三次者，將會被汰除。
原志願士兵條例第5條之一規定，志願士兵年度考績丙上以下、因個人因素一次受記大過二次以上或於核定起役之日起三個月期滿後，經評審不適服志願士兵者，由國防部或各司令部於三個月內依規定汰除。
而修正條文配合陸海空軍懲罰法第20條第2項，在一年內累計記大過三次者，軍官、士官撤職，志願士兵廢止原核定起役之處分的規定，增訂志願士兵一年內累計記大過三次者，將會被汰除。
王定宇表示，本次修法處理的重點是退場機制，今天明訂記大過三次等相關狀態下，可予以汰除，且還要賠償國家，這是讓志願役服役除了給誘因外，也要有好的管理，不能留下不好的人。
王定宇說，本條例的修正稱作為汰除不適任人員的配套，這樣的汰除是建立在法律基礎上，而不是長官的喜好，讓國軍的法制化更完備。
另外，因83年次後之役男皆可服替代役，為擴大志願士兵選員來源，增加替代役男可作為招募志願役的對象，因此也修正第三條規定，新增替代役備役得參加甄選，經訓練合格服志願士兵。
同時本次修法也配合性別平等法第16條之規定，將志願士兵原本需現役滿一年以上，才能因養育滿三歲前子女申請留職停薪的規定，放寬到滿6個月以上，就可以申請留職停薪。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。