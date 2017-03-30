開陽集團薩爾瓦多設中美洲分公司
隨同中華民國「2017年中美洲投資及採購商機訪問團」來薩爾瓦多的太陽能產業廠商「開陽集團」，於當地時間28日在薩國舉辦成立中美洲分公司記者會。
中華民國駐薩大使謝妙宏、薩爾瓦多農業部長歐德斯、負責招商的經濟部次長羅德理格絲、外交部次長米蘭達、「出口暨投資促進局」局長雷耶斯等人應邀觀禮。
開陽集團董事長蔡宗融並分別與薩國「社會住宅發展基金」主席查維斯及「信用銀行」（ProCredit）總經理柏艾修簽署合作協議。
謝妙宏致詞時重申中華民國對強化台、薩兩國企業投資與經貿交流的承諾；「開陽集團」來薩成立中美洲分公司，具體落實總統蔡英文今年1月「英捷專案」訪問中美洲時所提出推動雙方企業交流，創造彼此互惠互利的商機，同時也展現台灣結合優勢產業，深化台薩雙邊合作與投資的具體成果。
開陽集團為全球太陽能產業領導廠商之一，未來「台灣製造」（made in Taiwan）的先進科技及高品質產品將照亮薩爾瓦多這塊美麗的土地。
薩經濟部次長羅德理格絲表示，很高興看到蔡總統訪薩不久後即有成果，像開陽集團這樣的國際性大廠選擇薩爾瓦多做為前進中美洲的灘頭堡，未來希望不但能將再生能源推廣至薩國各地，更可推廣到全中美洲。
羅德理格絲也特別感謝中華民國政府對薩國在投資、貿易推廣與合作等領域的支持與信任。
記者會中，開陽集團除簡介該公司組織及運作、海內外投資計畫，蔡宗融也指出再生能源的重要性，強調太陽能應用在住宅、工業及農業等層面更是目前的發展趨勢。他特別指出，該集團運用太陽能板在上層發電，下層進行農業栽種，增加農業附加價值的特殊技術，對於土地資源有限的國家，特別值得推廣。
記者會計有薩國經貿、銀行界及政界代表及媒體記者等共約100多人到場觀禮及採訪。1060330
(中央社)
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