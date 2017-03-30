年改非對立 伍錦霖：聽各方意見痛在心裡

考試院會今天通過「公務人員退休撫卹法草案」。考試院長伍錦霖表示，他是以沉重的心情召開記者會，這段期間公務員的心聲他聽在心裡、痛在心裡，希望改革不是對立、仇恨。

考試院院會今天審查通過銓敘部報送的「公務人員退休撫卹法草案」。考試院上午召開記者會說明。伍錦霖、副院長李逸洋、銓敘部長周弘憲、秘書長李繼玄、考試委員何繼澎出席。

伍錦霖致詞時指出，公務人員退休撫卹制度是年金改革的一環，受到社會高度關注，各界有不同觀點和意見，甚至難免有一些衝突，這些都反映年金改革的複雜度和困難度，這段時間，已退人員和在職公務人員的心聲「我字字句句聽在心裡、痛在心裡」。

伍錦霖指出，年金改革是不得不的工程，也是大家必須面對的問題，當初設計不夠周延，加上公務人員退休過早、退休年齡過低，國家又面臨人口老化、少子化挑戰，導致退撫經費負擔越來越重，無法永續運作。

伍錦霖強調，這是制度和情勢變遷使然，不是任何一個人或行業的錯誤，更不應由公務人員來承擔。這段期間，委員會召開20次會議、4次分區座談和國是會議，各種意見都已充分反映。

伍錦霖強調，考試院立場就是「循序漸進、合理可行、世代互助、照顧弱勢」，重新建構良善、穩健的退撫制度，他希望社會能夠和諧地攜手往前邁進，改革的精神是體諒，不是對立，更不是仇恨。

伍錦霖說，考試院通過的方案，是考試委員衡酌各項因素所提出來的版本，或許無法百分之百盡如人意，但這次年金改革相信不會是句點，而是一個動態改革的延續。1060330

(中央社)