海關查走私失身酒 主打專業拯救不開心

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財政部關務署基隆關30日宣布緝獲從中國大陸私運俗稱失身酒的「FOUR LOKO（四洛克）」共1萬2240罐，市值近新台幣千萬元，包裝紙箱還印有「專業拯救不開心」字樣。中央社記者王朝鈺攝 106年3月30日

財政部關務署基隆關今天宣布緝獲從中國大陸私運俗稱失身酒的「FOUR LOKO（四洛克）」共1萬2240罐，市值近新台幣千萬元，包裝紙箱還印有「專業拯救不開心」字樣。

據了解，這批失身酒1月在艙單階段已遭控管，貨主吳姓男子在台南市虛設行號，從事五金螺絲買賣，營業額非常低，又以水果酒名義，從中國大陸深圳鹽田港進口，明顯和登記行業無關。

貨物1月初抵達基隆港後，吳姓男子遲未報關，基隆關1月20日拆箱檢驗，在外包裝紙箱發現竟印有「專業拯救不開心，FOUR LOKO斷片酒」字樣，查緝人員懷疑這批酒品含非法成分。

基隆關副關務長陳金標說，財政部國庫署去年將失身酒列為全面禁止進口品項，這批貨物經送驗鑑定，發現含有俗稱神仙水的「伽瑪羥基丁酸」成分，只要喝半罐就會噁心、嘔吐、頭痛、易醉、昏迷及喪失記憶等失能現象，嚴重時可能死亡。

行政院海岸巡防署中部地區巡防局苗栗機動查緝隊副隊長柯育睿表示，這批失身酒多利用社群網站臉書（facebook）和通訊軟體LINE等管道銷售，並以黑櫻桃、葡萄、西瓜、金橘、蘋果、芒果與果彩等口味吸引青少年購買，潛藏性侵、迷姦等大量不法案件產生的風險。

另外，關務署台北關也聯合內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊及桃園市政府財政局等同步查扣3300餘罐以空運快遞私運輸入失身酒。

陳金標呼籲民眾切勿飲用來路不明酒品，發現不法走私，可撥海關免費檢舉走私專線0800-306306或海巡署檢舉專線118。1060330

(中央社)