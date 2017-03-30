吳敦義謁靈兩蔣 提國民黨無黨國不分

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前副總統吳敦義（前中）30日前往桃園市慈湖、頭寮謁靈，肯定前總統蔣中正與蔣經國父子對台灣的貢獻表示，國民黨當年在「黨與國家間」分際上相當清楚，絕無外界批評的黨國不分。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年3月30日

前副總統吳敦義今天前往桃園市慈湖、頭寮謁靈，肯定前總統蔣中正與蔣經國父子對台灣的貢獻表示，國民黨當年在「黨與國家間」分際上相當清楚，絕無外界批評的黨國不分。

表態參選中國國民黨主席的吳敦義先後前往慈湖、頭寮，向蔣中正、蔣經國陵寢鞠躬獻花，過程莊嚴肅穆，包括前總統府秘書長曾永權、前台北縣長周錫瑋陪同。

吳敦義接受訪問時表示，蔣中正在國家風雨飄搖中，帶領中華民國打贏8年抗戰，才光復台灣，同時在國家動盪之際，將國立故宮博物院文物、中央銀行等數百萬兩黃金送到台灣。

他說，「國寶也好、黃金也好，並沒有進入中國國民黨黨庫，百分之百是國家的」，「在黨與國家間的分際相當清楚，絕非外界批評的黨國不分」。

吳敦義表示，蔣中正在台灣實施三七五減租、九年國教、地方自治選舉，與蔣經國規劃的十大建設，都讓台灣民主政治蓬勃，經濟起飛，實踐國父孫中山理想，蔣氏父子都是「值得感激的國家領袖」。

有記者問到國民黨主席洪秀柱提到黨主席期間積極奔走，為黨積極募款，貢獻良多；吳敦義表示，尊重洪秀柱談話，並對洪秀柱能在艱困環境中為國民黨做出貢獻，值得肯定。1060330

(中央社)