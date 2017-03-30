吳敦義提改革 詹啟賢質疑錯失契機
前副總統吳敦義提出黨務革新白皮書，前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，「我們還要將明天交給一再錯失革新契機的人嗎」？
國民黨主席參選人吳敦義辦公室昨天提出黨務革新白皮書，提出落實黨部主委直選、恢復知識青年黨部、將智庫定位為影子內閣等內容。
詹啟賢中午在臉書發文表示，幾位友人昨晚談起吳敦義的黨務革新主張，問他有何看法？昨天因行程緊湊，尚無暇研讀，一時半刻，無從論起。於是，他請教友人見解，他們一致認為，吳敦義立意頗佳，可惜錯失改革良機。
詹啟賢說，他問友人，為何這麼說？友人答，吳敦義一路受黨提拔栽培，從最基層的台北市議員到一人之下萬人之上的行政首長和國家副元首，尤其在擔任國民黨的秘書長、黨的副主席及副總統10年，皆已晉身決策核心。
詹啟賢指出，這段將近10年的日子，吳敦義比當前其他5位黨主席參選人，更有機會改革國民黨，但吳敦義錯過了。
他說，昨夜結束行程返家，睡前細覽吳敦義的黨務革新聲明，不禁想起蔣經國說的「今天不做，明天就會後悔」。國民黨啊！「我們還要將明天交給一再錯失革新契機的人嗎」？1060330
(中央社)
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