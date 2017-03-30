研究生共享撲滿企劃 同時存領零錢

中正大學研究生團隊提出「共享撲滿」企劃案，只要1台可存、領零錢的機台，民眾可將身上多餘的零錢存進戶頭，也方便商家換取零錢，讓台灣加速進入無現金社會。（中正大學提供）中央社記者黃國芳傳真 106年3月30日

中正大學研究生團隊提出「共享撲滿」企劃案，只要1台可存、領零錢的機台，民眾可將身上多餘的零錢存進戶頭，也方便商家換取零錢，讓台灣加速進入無現金社會。

中正大學財金所學生張愷元表示，硬幣越積越多，消費者不便攜帶，或者習慣留在家中抽屜，而商家做生意結帳也常缺少足夠零錢，不時跑銀行換取。

張愷元說，目前在公共場所的兌幣機，或銀行近期推出僅供儲蓄的零錢ATM，都只能單方面的兌換或儲存，因此，與同學撰寫「共享撲滿」企劃案，想出設立零錢回收機台的點子，減輕零錢帶來的負擔。

中正大學今天表示，研究生「共享撲滿」構想，則是媒合零錢的供需，讓民眾把手上多餘的硬幣投入機台，立即存進自己的銀行帳戶或悠遊卡、一卡通等電子票證，需大量零錢的商家可直接提領。

校方指出，儘管目前只是企劃案，但可行性極高，日前拿下資策會「校園金融科技創意專題競賽」第1名。

校方表示，研究生的企劃案中，商家使用「共享撲滿」需申請APP帳號，透過QR碼認證領錢後，可直接從商家銀行帳戶扣除提領金額。

消費者則可利用APP綁定手機號碼、電子票證或銀行帳戶，只要有1張悠遊卡或一卡通就能使用機器，在減少使用零錢的同時，也推廣電子票支付。1060330

(中央社)