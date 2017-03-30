川普旅禁令又遇挫 夏威夷擴大封阻
美國夏威夷州1位聯邦法官先前擋下總統川普經修改的新版旅行禁令後，今天無限期延長命令，阻擋執行川普針對6個以穆斯林為主的國家公民的旅禁。
法新社報導，夏威夷聯邦地方法官華森（Derrick Watson）今天表示，他已把原先下達的臨時禁制令改為初步禁制令。
夏威夷州檢察長金士敬（Doug Chin）表示，這類禁制令通常沒有到期日。這代表川普無法於法院審理期間執行這道旅遊禁令。
夏威夷州先前以川普行政命令歧視穆斯林、違背美國憲法為由，向法院提告。聯邦地方法官華森本月15日下達臨時禁制令，今天進一步把臨時禁制令改為初步禁制令。
川普1月頒布的原版旅遊禁令引發機場作業大亂、掀起大規模抗議，華盛頓聯邦法官2月裁決暫停實施該行政命令，促使川普本月6日頒布2.0版旅禁，盼能終結舊版的司法問題。
川普曾表示，為了國家安全，這道旅行禁令有其必要。
新命令暫停收容難民120天，以及暫停對敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、葉門和蘇丹人核發新簽證，原先在名單之列的伊拉克、合法永久居民和有效簽證持有者則排除在外。
夏威夷州和其他反對方稱，川普旅行禁令動機是基於宗教，且川普競選總統時，曾在造勢大會承諾「要完全阻止穆斯林進入美國」。（譯者：中央社陳昱婷）1060330
(中央社)
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