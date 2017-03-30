滯納金加徵利息違憲 5稅法修訂刪除

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司法院大法官2月24日作出解釋令，稅捐加計滯納金再加徵利息部分，欠缺合理性，屬違憲應立即失效。行政院會今（30）日拍板遺贈稅法、所得稅法、營業稅法、貨物稅條例、菸酒稅法等五項稅法，加上「規費法」，共六部法案修正案，取消滯納金加徵利息的規定。

此外，財政部指出，所得稅法的滯報金、怠報金，已有行為罰性質，再加徵滯納金及利息，欠缺合理性，不符憲法比例原則，也一併納入檢討刪除，官員說，因為性質與滯納金加計利息類似。這六項法案將列本會期優先法案，儘速完成修法，以儘速合憲。

大法官會議在2月24日作出決議，指依稅捐稽徵法規定「逾期繳納稅捐應加徵滯納金者，每逾2日按滯納數額加徵1％滯納金」是督促國人於法定期限內履行繳稅義務手段，未違反憲法保障財產權和比例原則規定。

滯納金再加徵利息部分，大法官認為，滯納金是政府為督促民眾繳稅而設，但並無再加徵利息餘地，且滯納金兼具遲延利息性質，如再加徵利息，是重複計算、不符憲法比例原則，屬違憲，立委也認為加徵利息是一頭牛剝二層皮。

大法官雖僅針對遺贈稅法解釋違憲，但滯納金加徵利息，在營業稅法、所得稅法、菸酒稅法、貨物稅法等五部稅法皆有，規費法也有，因此這次全部修法刪除違憲條文。

據立委統計，去年財政部在各稅目已繳納滯納金加徵利息金額為5,758萬元，前為5,140萬元、2014年更高達6,091萬元，3年總和高達1.7億元。

(工商)