爆婚後仍未轉股份給張靚穎 馮軻大反擊

張靚穎、馮軻去年完婚，張母一度跳出反對。（圖／取自張靚穎微博）

陸媒挖出馮軻公司股權狀況，可見張母（張桂英）2014年後不再是投資人。（圖／翻攝自關愛八卦成長協會）

去年10月，馮軻公司投資人順序有了變動。（圖／翻攝自關愛八卦成長協會）

馮軻秀出截圖澄清。（圖／取自Michael馮微博）

大陸歌手張靚穎去年11月不顧母親阻止，在義大利嫁給CEO男友馮軻，當時張母指控馮軻私吞公司股份，還讓女兒成小三，當時馮軻承諾會將名下所有財產轉到妻子名下，沒想到事隔5個多月，近日被陸媒爆料馮軻疑似仍未將公司股份轉給張靚穎，引發熱議，而稍早馮軻反擊了。

張靚穎前年7月在演唱會上，向CEO男友馮軻求婚，去年11月兩人決定在義大利舉行婚禮，張媽媽突然跳出，指控女婿騙財騙色，家醜外揚後，張靚穎曾發文澄清種種疑慮，馮軻也同步轉發自認是個性問題導致沒做好溝通，並說：「我在這裡鄭重聲明：我馮軻願意把我名下所有財產轉到靚穎名下。希望我能夠處理好這次家庭危機。」

昨(29日)「關愛八卦成長協會」曬出馮軻公司近日的股權情況，可見其沒有太多變化，最後一次變動股東是在2014年11月24日，在此之前張媽媽張桂英原是投資人之一，之後便被除名，去年10月，公司投資人的確發生細微變化，原本列第一的是馮軻，其次是張靚穎，十月後兩人順序交換，不知是否與馮軻所說轉移財產有關。

今午，馮軻在微博曬出股權變更的截圖，可見去年10月後，馮軻的認繳出資金額從800萬人民幣變成10萬，張靚穎則從200萬變到980萬，馮軻澄清：「相關股權變更，已經在去年10月14日完成。有興趣的人歡迎去工商網站查詢。謝謝大家的關心」。

(中時電子報)