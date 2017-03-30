泰國備360億泰銖 購3艘中國製潛艦

泰國副總理兼國防部長普拉威指出，將花費360億泰銖（約新台幣332億元）採購3艘中國製造的潛艦，目前正準備採購合約細節，將送交內閣會議批准。

普拉威（Prawit Wongsuwan）表示，外界對這項採購案有所質疑，包括成本效益和採購程序，但他強調，一切採購都是透明的，原本只能購買兩艘，經過與中國議價協商後，計畫採購3艘。

泰國目前沒有潛艦，為了這項採購，現任軍政府特別將已逝泰國國王蒲美蓬的生前講話公布，認為泰國有必要採購潛艦以防衛包括泰國灣和安達曼海的海域。

根據計畫，本項採購合約將在下週送交泰國內閣會議，若一切順利，泰國將擁有3艘中國製造的元級潛艦，上週泰國總理帕拉育表示，中國將以買二送一的方式出售3艘潛艦給泰國，這計畫也已獲得泰國國會通過。1060330

(中央社)