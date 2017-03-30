國父像5元人民幣 網傳來台混充50元
中國大陸去年發行使用國父孫中山肖像的人民幣5元紀念幣。網路近日盛傳，最近這款紀念幣被有心人帶來台灣混換新台幣50元硬幣。民眾紛紛在網路轉傳提醒，收50元硬幣要留意。
中新網報導，中國人民銀行（大陸央行）自2016年10月12日起發行「孫中山先生誕辰150周年紀念幣」一套。據大陸央行公告，這套紀念幣共3枚，其中金質紀念幣1枚，銀質紀念幣1枚，銅合金紀念幣1枚，都是大陸的法定貨幣。
其中，被認為類似新台幣50元硬幣的是銅合金普通紀念幣，面額人民幣5元正面圖案為廣東省中山市翠亨村孫中山先生故居，上方有「中華人民共和國」字樣，左下方有「孫中山故居」字樣。背面圖案為孫中山先生像，上方刊「孫中山先生誕辰150周年」和「1866-2016」字樣。
新台幣50元硬幣則是國父像在正面，上方有「中華民國」等字樣。
據大陸第一黃金網先前的報導，大陸「孫中山誕辰150周年普通紀念幣」在發行初期曾受到市場炒作。面值人民幣5元（約新台幣22.5元）的普通紀念幣曾一路飆升至每枚10元（約新台幣45元）。不過，去年11月、12月價格就衝高回落，每枚僅5.5元至6元間。
報導說，業界人士原本預期「孫中山誕辰150周年普通紀念幣」價格漲幅達兩至三倍，但是實際上僅上漲一倍，無疑低於預期。
這款普通紀念幣與現行流通人民幣職能相同，可與同面額人民幣等值流通。1060330
(中央社)
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