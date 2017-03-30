鍋貼役惹議 綠委籲回歸國防及公共服務
民進黨立委莊瑞雄、蔡適應等人今天要求產業訓儲替代役應回歸國防及公共服務，產業儲訓替代役辦法有檢討必要。
役政署公布的「產業儲訓替代役」配用員額，出現知名鍋貼業，引發外界質疑「鍋貼役」。莊瑞雄、蔡適應、王定宇等人上午召開記者會表示，「產業儲訓替代役」辦法有必要進行檢討，應回歸國防及公共性的人力運用。
莊瑞雄說，根據106年度產業儲訓替代役核備總表，開放更多企業加入替代役招募行列，產業替代役被社會批評為廉價勞工，爭議浮上檯面，他憂心此舉將拉低薪資水平、排擠就業機會甚至引發產業歧視問題。
莊瑞雄說，從民國89年以來，兵役制度不斷變形，到了97年役別增加，修改替代役實施條例增加國防役也就是研發替代役，實施成效不錯，但最近因「鍋貼替代役」引發爭議，罵聲連連。
他說，替代役的問題不能站在純經濟的角度或職業訓練，應回歸國防需求與公共角度。
立法院外交及國防委員會立委蔡適應說，目前公告產業儲訓替代役的公司，有些公司原本就違反勞基法，政府是否合適核定役男到那些公司工作？第二，公告的公司還出現外資，政府也同意役男到外資公司工作，這蠻奇怪？
他說，替代役服務分三階段，第一階段軍事訓練、第三階段有勞基法規範，第二階段會出現空窗期，役男到產業服務，卻不受勞基法管理，役男在這3個月或11個月要用什麼法管理？內政部說要帶人去看，要依什麼法令去看？
王定宇說，服兵役帶有為國家服務的公共性質，一旦失去公共性與公益性，社會絕對無法接受。1060330
(中央社)
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