掃描一下保食安 高市農產履歷拚千戶
「QRcode、掃描一下」，可以掌握農產品生產履歷、農藥無殘留。高雄市已有782農戶取得生產履歷認證，市府輔導認證明年底達1000戶。
農產品生產履歷認證包括土壤、水質、無農藥殘留等，只要農戶取得認證就能提供消費者取得食安保障，農業局長蔡復進今天表示，高市獲認證農戶已居全國之冠。
農業局宣布每年約以100戶的認證數成長，目前已有782家農戶取得認證，不管是番茄、芭樂、香蕉蓮霧等都有認證，提供消費者採購時，以「QRcode、掃描一下」，就能消楚掌握農戶栽植及採收過程及確保無農藥殘留。
蔡復進指出，每年輔導約100戶認證，市府提供農家第1年全額費約新台幣10萬元，以後每年認證再予2/3補助，提升農穫安全品質。
目前全市已有1327公頃的農地取得履歷認證，農業局要力拚到明年底全市有千戶取得生產履歷認證。
除了產銷端推廣，農業局也推廣「綠色友善餐廳」，媒合安全食材給在地餐廳業者，目前已有46家餐廳採用認證食材，提供安全食材，建立食材從產地到餐桌，確保安心飲食一條龍。1060330
(中央社)
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