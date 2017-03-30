你相信嗎？調查：中國大陸網民最愛讀書

我要評比

德國市調機構捷孚凱集團（GfK）網路調查顯示，中國大陸網民最愛讀書，70%網民每天或每週都讀書。對此，大陸網民頻頻吐槽，「是看網路小說吧」、「這個真實嗎？」

大陸界面新聞今天引述俄羅斯衛星網28日報導，調查顯示，30%的全球網民經常讀書，中國大陸網民經常讀書的人占36%，不僅超過全球平均比例，還排名第1；英國和西班牙均為32%，並列第2。

此外，59%的網民每天或每週都讀書，中國大陸網民則高達70%。俄羅斯網民以59%排名第2，西班牙網民以57%排第3。

報導說，捷孚凱在2016年夏季調查全球17個國家、2.2萬名網民的讀書情況，受訪者年齡在15歲以上。

據調查，荷蘭和南韓的網民似乎最不愛讀書。從不讀書的荷蘭和南韓網民均有16%，並列全球第1；比利時從不讀書的網民占14%，位居第2；加拿大、法國、日本排名第3，比例均為11%。

調查顯示，高收入家庭的網民比低收入家庭更常讀書。逾35%的高收入家庭網民經常讀書，低收入家庭網民則為24%。低收入家庭中從不讀書的網民占10%，高收入家庭中從不讀書的網民僅3%。1060330

(中央社)