你相信嗎？調查：中國大陸網民最愛讀書
德國市調機構捷孚凱集團（GfK）網路調查顯示，中國大陸網民最愛讀書，70%網民每天或每週都讀書。對此，大陸網民頻頻吐槽，「是看網路小說吧」、「這個真實嗎？」
大陸界面新聞今天引述俄羅斯衛星網28日報導，調查顯示，30%的全球網民經常讀書，中國大陸網民經常讀書的人占36%，不僅超過全球平均比例，還排名第1；英國和西班牙均為32%，並列第2。
此外，59%的網民每天或每週都讀書，中國大陸網民則高達70%。俄羅斯網民以59%排名第2，西班牙網民以57%排第3。
報導說，捷孚凱在2016年夏季調查全球17個國家、2.2萬名網民的讀書情況，受訪者年齡在15歲以上。
據調查，荷蘭和南韓的網民似乎最不愛讀書。從不讀書的荷蘭和南韓網民均有16%，並列全球第1；比利時從不讀書的網民占14%，位居第2；加拿大、法國、日本排名第3，比例均為11%。
調查顯示，高收入家庭的網民比低收入家庭更常讀書。逾35%的高收入家庭網民經常讀書，低收入家庭網民則為24%。低收入家庭中從不讀書的網民占10%，高收入家庭中從不讀書的網民僅3%。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。