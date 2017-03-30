計程車司機酒駕 撞死19歲學生

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花蓮市今天上午發車死亡車禍，計程車撞上機車，19歲黃姓體中學生送醫不治，初步調查，計程車司機酒駕，迎面撞上對向機車。

花蓮警消表示，今天上午7時許，一輛計程車在花蓮市美崙溪防汛道路撞上機車，機車騎士當場沒有生命跡象，送醫不治，計程車司機輕傷。

車禍現場，計程車留下近百公尺的煞車痕，接著衝出馬路，掉落田間，駕駛座前車頭毀壞。機車則支離破碎，怵目驚心。

警方初步調查，車禍現場是個大彎道，防汛道路沒有畫線，不過，從煞車痕研判，計程車行駛超過路面中央，才迎面撞上對向機車，司機酒測值超標。

機車騎士是就讀花蓮體育中學的19歲黃姓學生，學校表示，黃姓學生家境清寒，在學校打工，個性開朗善良還，曾當過龍舟代表隊，由於學校是集中住宿制，前一天請假回家見媽媽，今天上午要趕回學校月考，卻不幸發生意外。1060330

(中央社)