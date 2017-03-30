「風的運動場」倒數開始 快來新竹市盡情玩

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「2017兒童藝術節—風的運動場」，以「新竹風」為主題，為孩子規畫專屬兒童節，首創全國打造5座大型遊具、1座獨特表演舞台，4月1日至4日在樹林頭公園盛大展開，活動期間上午10點到下午5點，更將有兒童劇「飛天國王子選拔大會」與小朋友互動，提供孩子盡情玩耍、探索的戶外場域。

30日在樹林頭公園舉辦活動倒數，現場近千名兒童搶先體驗，市長林智堅說，今年兒藝節以新竹風的意象規畫，包括彩色搖擺屋、漫步雲端、逆風向前衝、風兒滾滾來，以及乘風破浪等大型遊具、舞台，空軍499聯隊幻象戰機，屆時將在空中與大家相見，叮嚀孩子要在工作人員引導下嬉戲，並遵守排隊秩序。

文化局表示，今年兒童藝術節，結合黑蝙蝠中隊歷史，在場中央設1架紅色飛行器，讓孩子站在飛機上擺出飛行員帥氣英姿，啟發孩子飛行的夢與想像，提醒民眾著輕便服裝與休閒鞋，適時補充水分、注意防曬，把握4天連假盡情遊玩，創造獨特的兒童節回憶。

交通部分，民眾可從新竹轉運站搭乘免費接駁專車，每天上午9點半至下午4點半，由新竹轉運站直達會場，平均每15分鐘1班。活動會場周邊的金雅重畫區及士林停車場也提供800多個汽車停車位，以及近千個機車停車位，方便開車的民眾，期間停車皆不收費。

(中時)