「風的運動場」倒數開始 快來新竹市盡情玩
「2017兒童藝術節—風的運動場」，以「新竹風」為主題，為孩子規畫專屬兒童節，首創全國打造5座大型遊具、1座獨特表演舞台，4月1日至4日在樹林頭公園盛大展開，活動期間上午10點到下午5點，更將有兒童劇「飛天國王子選拔大會」與小朋友互動，提供孩子盡情玩耍、探索的戶外場域。
30日在樹林頭公園舉辦活動倒數，現場近千名兒童搶先體驗，市長林智堅說，今年兒藝節以新竹風的意象規畫，包括彩色搖擺屋、漫步雲端、逆風向前衝、風兒滾滾來，以及乘風破浪等大型遊具、舞台，空軍499聯隊幻象戰機，屆時將在空中與大家相見，叮嚀孩子要在工作人員引導下嬉戲，並遵守排隊秩序。
文化局表示，今年兒童藝術節，結合黑蝙蝠中隊歷史，在場中央設1架紅色飛行器，讓孩子站在飛機上擺出飛行員帥氣英姿，啟發孩子飛行的夢與想像，提醒民眾著輕便服裝與休閒鞋，適時補充水分、注意防曬，把握4天連假盡情遊玩，創造獨特的兒童節回憶。
交通部分，民眾可從新竹轉運站搭乘免費接駁專車，每天上午9點半至下午4點半，由新竹轉運站直達會場，平均每15分鐘1班。活動會場周邊的金雅重畫區及士林停車場也提供800多個汽車停車位，以及近千個機車停車位，方便開車的民眾，期間停車皆不收費。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。