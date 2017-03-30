連假送好禮　富基漁市推海鮮抽獎

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清明節4天連假富基魚市準備龍蝦、石斑魚等新鮮海產供民眾消費抽獎。（新北市農業局漁業處提供）

民眾連假期間來石門旅遊，除可品嘗富基魚市美味海產，還可觀賞老梅綠石槽、富貴角燈塔等獨特美景。（新北市農業局漁業處提供）

清明連假即將到來，新北市富基漁市正逢周年慶，推出新鮮龍蝦、石斑魚等抽獎活動以及各項優惠好禮，邀請民眾來石門旅遊，飽啖海鮮大餐。

從富基漁市準備龍蝦30隻、石斑200尾，作為滿額抽獎活動的獎品，民眾只要在生鮮攤單筆消費滿4000元、乾貨攤滿額1000元即可上舞台區抽獎，抽完為止；不僅如此，遊客到熟食區消費滿額還會另外送時蔬料理，打卡上傳還可以獲得精美贈品1份。

新北市農業局漁業處表示，民眾連假期間可來富基魚市採買新鮮海產，還可到鄰近的老梅綠石槽、富貴角燈塔等風景區走春，為家人安排美食饗宴之旅。

(中時)