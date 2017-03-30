大甲媽回鑾 明道大學校長率「九天仙女」迎駕
大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境回鑾今天上午鑾駕進到埤頭鄉的明道大學，校長郭秋勳率領「九天仙女」以及近300名師生迎駕，外籍學生也穿著各界特色服飾共襄盛會，學校還準備「媽祖小學堂」，讓信徒體驗流行的體感遊戲，同時汲取有關媽祖的小常識。
明道大學是大甲媽祖全程遶境唯一駐駕的大學，鑾轎已經連續第9年進入校園，師生每年都用盡心思來迎媽祖，今年由資傳系準備「媽祖小學堂」體感體驗刮刮樂，透過隔空揮手感應體溫，刮出黃金媽祖神像。
負責開發這套程式的資傳系老師林正忠說，體感遊戲兼具科技、休閒與健康之意涵，透過設計刮刮樂的題目，讓信徒在遶境之餘，也能體驗最新的體感遊戲與對媽祖文化更加認識。
仙女迎駕！明道大學這次還動員九天仙女迎接大甲媽祖造訪，共有21位學生參與表演，其中包含來自馬來西亞、香港與大陸的境外生，馬來西亞僑生趙之俐穿著貴妃裝，為媽祖獻壽桃祝壽。
趙之俐說，能夠來台灣體驗「躦轎腳」祈福儀式，是很有趣的經驗，尤其前陣子去大甲鎮瀾宮拜拜祈求好姻緣，不久就認識到現任的男朋友，對大甲媽祖更是感念在心。九天仙女獻貢表演後，大甲媽祖鑾轎隨即起駕，晚間將駐駕北斗奠安宮。
(中時)
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