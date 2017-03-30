3企業聯手 圓孩子飛行夢

出發囉!於桃園機場合照。（圖：雄獅提供）

孩子參觀駕艙。（圖：雄獅提供）

香港航空機艙服務員細心為孩子解說機艙設備。（圖：雄獅提供）

雄獅旅遊與永齡基金會、香港航空，共同舉辦「飛上雲霄」學生航空體驗計劃，由雄獅旅遊帶領30位來自台灣永齡基金會的學生、老師、義工，一同前往香港航空總部觀摩飛機運作，在香港航空地勤及機組人員的指導下，多角度親身體驗及認識航空業，一圓孩子的飛行夢。

為了希望讓學童對於未來更有想像空間，由永齡基金會贊助行程費用；透過雄獅旅遊規劃並設計活動，由雄獅集團旗下欣傳媒「欣飛行」協助全程公益活動紀錄；香港航空贊助機票並安排參訪行程，讓與會的學生們都可以近距離體驗航空業的工作情況。

行程除了安排學童前往香港航空的配餐公司觀摩機上餐食的製作過程外，也帶領大家到位於香港國際機場的香港航空登機櫃位，了解地勤人員辛苦的工作流程。

隨後乘搭無人駕駛列車前往2016年新投入使用的中場客運大樓，通過登機橋登上香港航空客機，除了了解客艙構造、體驗商務艙設備外及學習救生衣的使用，更安排與真正的機長及機艙服務員互動交流，直接參觀平常不對外開放的駕駛艙外，從參與活動學童的，部分同學當日更穿上製服扮演小機師及小機艙服務員，親身體驗機艙廣播及送餐服務。

本次活動在三方企業以及組織的努力下圓滿落幕，永齡基金會表示，雖然活動時間不長，但也希望透過這樣的活動安排，不只寓教於樂，也可以讓學童可以拓展國際視野，希望可以激勵學童們的學習動機，讓他們對未來有更寬闊的想像視野，並勇於採取行動。

香港航空自2014年來推出「飛上雲霄」學生航空體驗計劃，至今已經有超過600名中小學生參與活動，首次邀請台灣學童參與，也希望可以透過此項活動讓更多學生接觸航空業，以輕鬆並充滿樂趣的方式了解行業不同崗位的工作，鼓勵更多年輕一代將來投身航空界。雄獅旅遊更鼓勵希望小學的孩童透過旅遊與學習，深度體驗香港豐富的城市文化，立足台灣，放眼世界，找到每個人自我實現的價值！

(工商)