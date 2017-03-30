籃球》日非混血超級新人 NCAA四強亞洲第一人

日本超級新人八村塁從小就有著運動天分，得過2015年世青賽得分王，更幫助美國NCAA岡薩加大學首度闖進最後4強，亞洲第一人。(摘自The Japan Times SportS網站)

美國大學籃球(NCAA)上周進行8強賽，岡薩加大學以83比59狂略虐澤維爾大學，隊史首度闖進最後4強，然而令人驚鴻一撇的是日本男籃新生代好手八村塁(Rui Hachimura)，雖然只上場1分鐘，就投進了一記三分球，成為第一位站上NCAA最後4強的亞洲球員。

八村塁是日非混血兒，母親日本人，父親是來自西非貝南，1988年出生於富山縣，由於具備了非洲人與生俱來的爆發性，以及亞洲人的協調性，從小就是運動健將，國小練過田徑也打過棒球，100公尺比賽跑出13.81秒得到冠軍，後來參加全國性比賽，棒球方面是一名投打兼備的球員，當時被視為棒球界明日之星。

直到初中一年級的時候才接觸到籃球，在同學的邀約下加入籃球隊，沒想到卻迅速脫穎而出，初三那年成為校隊主力球員，率領球隊獲得全國亞軍，而他自己也入選該項賽事最佳陣容。

八村塁是一個非常勤奮好學的球員，每天都是第一個來到體育館的球員，曾有人問他：一個人訓練會孤獨寂寞嗎？八村塁的答案簡潔有力，那就是「我從來不覺得辛苦，有的只是快樂而已。」由此可見他擁有堅強的意志，小小年紀就有了明確目標。

初中畢業後，八村塁進入日本籃球名校明成高中就讀，高一已是球隊的頭號球星，同年12月的全國高中選拔賽，在八村塁率領下明成高中一路過關斬將，最終奪得總冠軍。有了八村塁，明成高中連續三年成為全國高中聯賽冠軍，而他在最後一場高中比賽砍進讓人咋舌的34分，抓下19個籃板。

2013年U16亞錦賽，八村塁繳出場均22.8分、12.6籃板的恐怖數據，隔年U17世青賽，日本雖然最終以14名作收，但八村塁以場均22.6分榮獲得分王，成為日本籃壇史上第一人，更讓人驚訝的是，日本在面對籃壇霸主美國的時候，38比122慘敗，不過八村塁全場獨拿25分，展現出絕佳實力。

(中時電子報)